Эксперт отметила нетактичный жест Мелании Трамп к королеве

Жена президента США Дональда Трампа Мелания в ходе государственного визита в Великобританию проявила неуважение к королеве Камилле, но вряд ли сделала это сознательно. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией 16 сентября прибыл в Великобританию с государственным визитом. Президентствую чету принял король Карл III. При этом, по данным СМИ, Мелания Трамп прервала свой разговор с Камиллой, когда заметила принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, поставив королеву в неловкую ситуацию.

«Маловероятно, чтобы госпожа Трамп в рамках такого важного визита сознательно планировала демонстративно проявить неуважение или пренебрежение к королеве. Скорее всего, сработал чисто человеческий, личностный рефлекс: непременно поздороваться с новым участником коммуникации, такая — несколько неуклюжая — попытка быть вежливой», — отметила Баранова.

Она также обратила внимание на то, что Кейт Миддлтон личность публичная и ей явно симпатизировали как Мелания Трамп, так и ее муж, который сделал комплимент принцессе.

«С точки зрения этикета, этот жест Мелании Трамп, конечно, получился все же не слишком тактичным. Но вряд ли это саботаж», — подытожила Баранова.

Ранее эксперты обратили внимание на то, что прикосновение президента США Дональда Трампа к королю Великобритании Карлу III стало вопиющим нарушением этикета.