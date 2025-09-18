Президент России Владимир Путин побеждает в «третьей мировой» на фоне продолжающейся трансформации международного порядка.

Об этом сообщает американская газета The Hill.

«Чудесным образом, вопреки всем обстоятельствам, президент России Владимир Путин одерживает победу в Третьей мировой войне — только не на кровавых полях сражений Украины», — пишет издание.

Прежде всего, отмечается в материале, Россия уверенно движется к достижению своих первоначальных целей: положить конец глобальной гегемонии США и якобы «разрушить мировой порядок», сложившийся после Второй мировой войны.

В результате НАТО оказывается под угрозой, а Совет Безопасности ООН оказывается неспособным обеспечить мир во всем мире.

По оценке Hill, «не менее зловещим» было представление Пекином рабочего концептуального документа под названием «Инициатива глобального управления».

В предлагаемой инициативе утверждается, что необходимо создать новый мировой порядок, чтобы построить «более справедливую и равноправную систему глобального управления и работать сообща ради сообщества с общим будущим для человечества», отмечает газета.

1 сентября китайский лидер Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выдвинул инициативу о создании более справедливой и равноправной системы глобального управления. Она состоит из пяти пунктов и подчеркивает необходимость соблюдения норм международного права, отказа от двойных стандартов и обеспечения равного участия государств в глобальном управлении вне зависимости от их мощи и размера.