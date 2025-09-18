Президент США Дональд Трамп в разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вновь заявил о своей приверженности пошлинам как инструменту давления на Россию, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ранее фон дер Ляйен отметила, что обсудила с Трампом пути усиления совместного давления на Россию, включая возможные новые экономические меры. По её словам, встреча прошла конструктивно и была «хорошим разговором» по вопросам укрепления сотрудничества.