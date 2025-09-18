Зурабишвили заявила, что Запад «теряет» Грузию

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что западные страны «уступают Грузию россиянам». Об этом политик рассказала в интервью Foreign Policy.

Ранее Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов и отказалась уходить в отставку, пока в Грузии не будет избран «легитимный» парламент. Однако избирательная коллегия страны назначила новым президентом страны Михаила Кавелашвили.

В беседе с Foreign Policy Зурабишвили назвала нынешнюю политику правительства Грузии «отходом от всего, что было раньше». Она заявила, что правящая партия «состоит фактически из дюжины человек, но контролирует всё».

Зурабишвили призвала граждан Грузии к сопротивлению. Она подчеркнула, что это сопротивление «должно быть лучше поддержано извне». По ее словам, речь идет о «моральной поддержке», потому что ничего другого западные страны сделать не могут.

Экс-президент добавила, что в США и Европе должны быть обеспокоены тем, что Россия «испытывает возможности мягкой силы». Она подчеркнула, что у Москвы есть «все инструменты мягкой силы», включая социальные сети и кибератаки.

«Именно россияне осознают, что Тбилиси и Грузия - ключ к Кавказу. Америка и Европа, даже не пытаясь, уступают Грузию россиянам», - заявила Зурабишвили.

Она добавила, что нынешнее правительство идет навстречу России. По словам Зурабишвили, нестабильность в Грузии и её возвращение в орбиту России «ставят под угрозу Азербайджан, Армению и в целом роль Кавказа».