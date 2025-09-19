Трамп отказался от тактики Байдена в отношении России

Президент США Дональд Трамп изменил свою тактику в отношении России, так как с начала второго срока не ввел ни одного нового пакета антироссийских санкций, в отличие от экс-президента Джо Байдена, который регулярно усиливал санкционное давление. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на мнение экспертов.
По мнению экспертов, Трамп продолжает подталкивать европейских союзников к введению мер против России, но сам предпочитает не усиливать санкции.
Собеседники издания также считают, что такая стратегия американского лидера со временем может снизить эффективность санкционного давления на Россию.
«Если вы делаете то, что Трамп делал в последние шесть с лишним месяцев, и при этом не вводите новых санкций, вы фактически ослабляете их влияние», — заявил бывший ведущий эксперт по санкциям в отделе политического прогнозирования Госдепартамента Эдвард Фишман.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что Европейская комиссия (ЕК) приняла 19-й пакет санкций против России.