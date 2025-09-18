Bloomberg: Трамп предпочитает пошлины вместо санкций для давления на Россию

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил антироссийские санкции.

Глава Белого дома выразил предпочтение в пользу введения таможенных пошлин как меры воздействия, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В настоящий момент официальные лица стран «Большой семерки» занимаются разработкой комплекса предложений, который они планируют завершить в течение двух недель.

По данным агентства, Европейский союз намерен представить своим странам-участницам проект санкций против России в ближайшую пятницу, 19 сентября.