«Весь мир видит»: зачем Трамп потрогал Карла III

Прикосновение президента США Дональда Трампа к королю Великобритании Карлу III стало вопиющим нарушением этикета, но таким образом американский лидер хотел продемонстрировать свое превосходство. Об этом заявил «Абзацу» политтехнолог, эксперт Центра ПРИСП Олег Ведутов.

Он напомнил, что две страны имеют давнюю историю противостояния, и США когда-то были британской колонией.

«Теперь же весь мир видит, как Америка демонстративно игнорирует ключевые для Великобритании вещи. (…) Своим достаточно вызывающим поведением Трамп стремится показать превосходство над системой в целом, а также [продемонстрировать] себя в качестве самого сильного человека в мире на данный момент», – пояснил Ведутов.

Трамп унизил принца Гарри во время банкета с королевской семьей

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией 16 сентября прибыл в Великобританию с государственным визитом. Президентствую чету принял король Карл III. Монарх вручил Трампу книгу в кожаном переплете, посвященную 250-летию Декларации независимости, и серебряную чашу. Трамп в ответ подарил копию меча Эйзенхауэра и брошь в виде цветка от Tiffany.