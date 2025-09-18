«Весь мир видит»: зачем Трамп потрогал Карла III

Алиса Селезнёва

Прикосновение президента США Дональда Трампа к королю Великобритании Карлу III стало вопиющим нарушением этикета, но таким образом американский лидер хотел продемонстрировать свое превосходство. Об этом заявил «Абзацу» политтехнолог, эксперт Центра ПРИСП Олег Ведутов.

© РИА Новости

Он напомнил, что две страны имеют давнюю историю противостояния, и США когда-то были британской колонией.

«Теперь же весь мир видит, как Америка демонстративно игнорирует ключевые для Великобритании вещи. (…) Своим достаточно вызывающим поведением Трамп стремится показать превосходство над системой в целом, а также [продемонстрировать] себя в качестве самого сильного человека в мире на данный момент», – пояснил Ведутов.

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией 16 сентября прибыл в Великобританию с государственным визитом. Президентствую чету принял король Карл III. Монарх вручил Трампу книгу в кожаном переплете, посвященную 250-летию Декларации независимости, и серебряную чашу. Трамп в ответ подарил копию меча Эйзенхауэра и брошь в виде цветка от Tiffany.