Киевская и одесская молодежь отказывается от украинского языка в пользу русского. Как сообщает «КП», столкнулась с этим даже уполномоченная по защите украинского языка Елена Ивановская — ее дочь использует русский язык для общения со сверстниками.

«Рука Москвы»

Ивановская пыталась оправдаться за свою дочку и свалить все на юношеский оппортунизм, а также усмотрела в этом «руку Москвы». «Мовный омбудсмен» считает, что дело в русскоязычных блогерах, которые хорошо ориентируются в возрастной психологии и «цепляют на крючок» украинских детей.

Уполномоченная на этом не успокоилась и решила всех добить. Еще в 2019 году Украина приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — к нему прилагались «языковые патрули» и доносчики. Однако, благодаря спецоперации, первых больше не будет — по мнению Ивановской, государство должно сосредоточить силы на обороне.

«В таких условиях появление еще и "языковых патрулей", может восприниматься людьми как давление и даже вызвать дестабилизацию», — заявила омбудсмен.

Тревожная статистика

Слово «дестабилизация» прозвучало для Киева крайне тревожно. Панику подкрепляет и статистика. Еще за месяц до государственного переворота американская социологическая компания выяснила, что даже на Западной Украине почти 80% анкет заполняются на русском. На юго-востоке страны — свыше 90%.

Первого «послемайданного президента» Петра Порошенко* (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) это не остановило — он объявил украинский «единственным государственным языком». Тогда 75% теле-радиопередач должны были идти на «державной мове». Владимир Зеленский пошел дальше и запретил русский язык в эфире и госучреждения полностью, заодно ликвидировав «русские школы».

Украинская «Госслужба качества образования» выявила печальные результаты. Согласно ее соцопросам, в 2022-23 годах 91% школьников называло родным украинский язык. Сейчас таких стало 74%. Однако в это исследование вкралась некоторая нелогичность: на чисто украинском языке за пределами школы общаются менее 40% — 74% на западе и лишь 17% на востоке страны. Странно называть родным язык, на котором не разговариваешь постоянно.

Социологи отметили и перетекание молодежи в русскоязычные соцсети — 11%. При этом «Одноклассники» и «ВКонтакте» на Украине под запретом, из-за чего реальные показатели могут быть значительно выше. В целом авторы пришли к выводу, что в восточном и южном регионах в повседневном общении преобладает русский язык.

И в окопе, и дома

Автор публикации отмечает, что одно из самых жестких тестирований востребованности украинского языка он увидел на Донбассе в 2016 году — в школе в одном из самых опасных донецких районов «Трудовские». Учреждение регулярно подвергалось обстрелам ВСУ. По закону ДНР, там были обязаны организовать класс с обучением на украинском языке, однако в класс никто не записался. И вовсе не из-за атак — просто никто не говорит на мове.

Украина также продолжает говорить на русском — в украинском языке нет терминов, с помощью которых можно преподавать химию, физику и математику. Тоже самое — в атомной и гидроэнергетике, на производствах, в шахтах. Если бы украинский был живым языком, то технические понятия давно бы заместились.

Тоже самое с музыкой. Старшее поколение продолжает слушать русский рок и попсу, а молодежь — русских рэперов. Книги тоже читают на русском: украинские варианты не пользуются популярностью на пиратских книжных сайтах и почти не скачиваются. Радиообмен в ВСУ также ведется на русском.

Молодежь чует вранье и лицемерие, понимая, что требование говорить лишь на украинском — «рукодельный тупик». Как минимум, по объемам контента. Автор отмечает, что у молодых украинцев в конечном счете не будет никакого отторжения при возвращении России.

