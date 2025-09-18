Все действия по эксплуатации проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» будут реализованы в рамках принципа взаимности, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Все действия по эксплуатации проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», включая переброску вооружения по этому маршруту, будут осуществляться на основе принципа взаимности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, может ли Азербайджан использовать этот маршрут для переброски вооружения, которое потенциально будет применено против Армении, Пашинян подчеркнул, что этот вопрос регулируется тем же принципом.

«Если условие действует в случае Армении, оно будет действовать в случае Азербайджана», – отметил он.

Премьер-министр также уточнил, что пока существуют только принципы, детальные договоренности еще не достигнуты. По его словам, Армения будет обсуждать возможность транзита вооружения через Нахичевань только тогда, когда примет соответствующее решение. Также Пашинян подчеркнул, что любые вопросы, связанные с разблокировкой региональных коммуникаций и «маршрутом Трампа», должны рассматриваться исключительно с учетом пяти основных принципов, выработанных для этой сферы.

Ранее лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

Премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о реализации проекта «Перекресток мира» с восстановлением Мегринской железной дороги и созданием международных маршрутов.

Президент Азербайджана Алиев отметил, что так называемый «Маршрут Трампа», часть которого пройдет по армянской территории, позволит обеспечить целостность транспортной инфраструктуры Азербайджана и содействует экономической интеграции региона.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после публикации документа о мире между Баку и Ереваном возник скепсис из-за несогласованных положений.