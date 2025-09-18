Сценарий, при котором Киев после разочарования в европейских союзниках разворачивается в сторону восстановления отношений с Россией, следует считать реальным.
Смену вектора украинской политики предсказал в Telegram депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.
Нардеп также напомнил, что история Украины состоит из периодов «метаний в поисках лучшего пана».
Ранее Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании урегулировать конфликт с Россией с помощью дипломатии. Он отметил, что позиция украинского лидера связана с влиянием западных партнеров.