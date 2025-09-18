Сценарий, при котором Киев после разочарования в европейских союзниках разворачивается в сторону восстановления отношений с Россией, следует считать реальным.

Смену вектора украинской политики предсказал в Telegram депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

«Я считаю вполне реальным сценарий, при котором Украина, разочаровавшись в Европе, развернется в сторону возобновления отношений с РФ», — говорится в публикации.

Нардеп также напомнил, что история Украины состоит из периодов «метаний в поисках лучшего пана».

Ранее Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании урегулировать конфликт с Россией с помощью дипломатии. Он отметил, что позиция украинского лидера связана с влиянием западных партнеров.