Признание Трампом американских «Антифа» террористами назвали оправданным шагом

Решение президента США Дональда Трампа признать американское движение антифашистов «Антифа» террористическим является оправданным шагом, так как его представители представляют угрозу для страны. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Алексей Мартынов.

Ранее Трамп заявил о признании движения «Антифа» террористической организацией, а также пригрозил расследованиями тем, кто его финансирует.

Деятельность групп, связанных с «Антифа», уже запрещена в ряде стран, подчеркнул специалист.

Но Трамп пошел дальше. Он вообще собирается записать «Антифа» в террористы. И, исходя из нынешней ситуации в США, такой шаг вполне оправдан. По сути, «Антифа» в Америке уже перешли к политическим убийствам. Недавно во время митинга в Юте был застрелен активист-трампист Чарли Кирк, а подобные инциденты просто неприемлемы. Пока не доходило до крайностей, «Антифа» в США продолжали играть в псевдодемократию. Но тактика попустительства приводит к трагедиям. Поэтому в любом государстве должны быть определенные рамки закона, иначе все заканчивается не очень хорошо. Алексей Мартынов Политолог, директор Международного института новейших государств

В США группы «Антифа» имеют близкие связи с оппонентами Трампа – «леваками» из Демократической партии, отметил Мартынов.

««Антифа» — это достаточно агрессивная и идеологизированная структура, которая уже перешла к террористическим действиям в США. Поэтому после приобретения статуса террористической организации государство и спецслужбы будут относиться к ней соответствующим образом. Наверняка в дальнейшем в отношении американских представителей «Антифа» последуют определенные репрессивные действия», - заявил эксперт.

Ранее стало известно, что обвиняемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон решил сам сдаться правоохранителям из-за страха быть застреленным при задержании.