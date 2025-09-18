«Моральный провал»: Германия пошла против ООН

Власти Германии не поддержали выводы специальной комиссии ООН, которая обвинила Израиль в геноциде палестинцев, пишет немецкий таблоид Bild. Издание отмечает, что в Германии высказываются «серьезные сомнения в нейтральности комиссии».

По данным Bild, некоторые критики называют доклад «моральным провалом» и подозревают, что целью комиссии с самого начала - еще до войны в Газе - было «однобокое осуждение Израиля». Все три председателя считаются сторонниками жесткой линии в отношении Израиля, как и сам Совет по правам человека ООН, который и учредил комиссию, утверждает газета.

Bild отмечает, что в докладе отсутствуют какие-либо упоминания атак ХАМАС на Израиль, включая вторжение в страну 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты 1200 человек, а 250 стали заложниками.

Расследование возглавляла южноафриканка Нави Пиллэй, бывший Верховный комиссар ООН по правам человека. Ее годами обвиняли в предвзятом отношении к Израилю, утверждает Bild. Как отмечает издание, в 2014 году Пиллэй назвала несправедливым тот факт, что у Израиля есть система ПРО, а у Газы ее нет.

На этой неделе специальная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Израиль отверг обвинения как «искажённые и ложные», назвав их «скандальными». В 72-страничном отчете указано, что Израиль совершил четыре из пяти «актов геноцида», определенных Конвенцией о геноциде 1948 года: убийство членов группы, причинение серьезных телесных повреждений и вреда психике людей, умышленное создание условий, рассчитанных на уничтожение группы, и «предотвращение деторождения».

Чтобы соответствовать юридическому определению, необходимо также установить, что любой из актов был совершен с намерением уничтожить группу полностью или частично. В докладе упоминается нападение на крупнейшую клинику лечения бесплодия в Газе, в ходе которого, как утверждается, было уничтожено четыре тысячи эмбрионов и тысяча образцов спермы и оплодотворенных яйцеклеток.

Международная комиссия была создана Советом ООН по правам человека в 2021 году для расследования нарушений прав палестинцев. Этот орган независим и официально не выступает от имени ООН. Однако прокуроры могут использовать выводы комиссии в Международном суде ООН.