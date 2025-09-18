В Раде рассказали, что может привести к краху Украины

Отсутствие финансовой поддержки Европы приведет к краху Украины и демонтажу ее государственности, заявил в эфире украинского телеканала "Новости. Live" депутат Рады Богдан Кицак.

По его мнению, Европа четко понимает, что в ближайший год будет крайне сложно находить финансирование на поддержку бывшей советской республики. По словам нардепа, если начнутся переговоры и будет установлен мир, то Украину необходимо будет поддерживать несколько лет минимум.

«Потому что сейчас поддержка нашего бюджета на уровне "50+ процентов". Если эту международную поддержку забрать - страна просто рухнет», - поделился своей точкой зрения Кицак.

Депутат Рады считает, что даже после окончания боевых действий Украина будет нуждаться в помощи партнеров еще 5-10 лет.

При отсутствии поддержки начнутся процессы демонтажа государственности, и Украина просто перестанет существовать, резюмировал он.