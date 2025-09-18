Трамп унизил принца Гарри во время банкета с королевской семьей

Президент США Дональд Трамп унизил принца Гарри во время встречи с королевской семьей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

17 сентября Дональд Трамп и его жена Мелания посетили государственный банкет в Виндзорском замке, организованный по случаю их визита в Великобританию. Во время ужина политик похвалил Карла III за то, что тот «заботился о раненых ветеранах, как никто другой», тем самым унизив принца Гарри, который организовал спортивные соревнования ветеранов военных конфликтов, получивших инвалидность.

Кроме того, президент США восхитился старшим сыном монарха, принцем Уильямом.

«Я просто хочу сказать, что Его Величество также воспитал замечательного сына, Его Королевское Высочество, принца Уэльского. Это действительно удивительно. Мы узнали вас поближе, и я думаю, что вас ждет невероятный успех в будущем», — заявил Трамп.

При этом политик не упомянул принца Гарри.

В мае 2023 года Дональд Трамп осудил жену младшего сына Карла III, Меган Маркл.