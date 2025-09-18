Обзор иноСМИ: нецензурные слова Трампа о Нетаньяху и теории заговора о Кирке

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп нецензурно высказался о Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп недоволен премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет The Wall Street Journal. Вопрос в том, разозлится ли он когда-нибудь настолько, чтобы что-то с этим сделать. В последние недели Трамп заявил нескольким своим помощникам, что Нетаньяху предпочитает использовать военную силу, чтобы принудить ХАМАС к капитуляции, вместо трамповского метода переговоров. По данным WSJ, недовольство Трампа достигло пика на прошлой неделе - после того, как Израиль атаковал представителей ХАМАС в Катаре, что грозило сорвать хрупкие переговоры. Газета утверждает, что Трамп после этого нецензурно высказался о своих отношениях с Нетаньяху (цензурная версия: «Он меня подставляет»).

Порой пылкие чувства Трампа к Нетаньяху озадачивают аналитиков. Почему Трамп, предпочитающий сохранять лидерство, позволяет Нетаньяху подставлять себя? Экс-сотрудник правительства Израиля Шалом Липнер отметил, что действия Нетаньяху затянули войну в Газе, создали проблемы для Трампа с другими союзниками США в регионе и крайне затруднили расширение Авраамских соглашений Трампа - нормализацию отношений Израиля с арабскими странами. Одна из причин заключается в том, что Трамп и Нетаньяху - «родственные души», говорят знающие их люди. Оба считают, что столкнулись с преследованиями со стороны элит, включая уголовные процессы, и оба считают себя аутсайдерами, реформирующими коррумпированную систему. По словам людей, знакомых с философией Нетаньяху, еще одной причиной сохранения теплых отношений стало влияние израильского лидера на Конгресс и республиканские СМИ. Хотя поддержка Израиля со стороны демократов резко упала в последние годы, среди республиканцев она остаётся высокой.

Россию обвинили в создании теорий заговора об убийстве Кирка

За неделю, прошедшую с момента убийства Чарли Кирка, были сделаны тысячи ложных или провокационных заявлений о том, что на самом произошло с консервативным активистом. The New York Times пишет, что аналитики заподозрили Россию, Иран и Китай в распространении теорий заговора с целью разжечь политические разногласия или представить Соединенные Штаты как неблагополучную страну. Государственные СМИ трех стран упоминали Кирка 6200 раз с 10 по 17 сентября, представляя убийство как заговор, хотя их мнения о характере заговора разошлись, заявили аналитики.

Россия, Китай и, в особенности, Иран, пытаются использовать события в США для продвижения своих геополитических интересов, подчеркивается в статье. Хотя их позиции различаются и даже противоречат друг другу, их объединяет общая цель - подорвать американскую демократию и её репутацию в мире, заявили авторы NYT. Газета отмечает, что пророссийские интернет-аккаунты даже предполагали, что за убийством Кирка может стоять Украина или «глубинное государство». Иран заявил, что Кирка убила израильская спецслужба, чтобы отвлечь внимание американцев от Газы. Китай, не без оснований, изобразил США как глубоко разобщённую страну, но один прокитайский аккаунт ложно заявил, что убийца пожертвовал 224 доллара на предвыборную кампанию Трампа.

Пентагон разработал проект «Золотого купола»

Генерал космических войск США Майкл Гютлейн завершил работу над проектом программы «Золотой купол», сообщает Bloomberg. В мае президент США Дональд Трамп представил проект системы противоракетной обороны. Администрация США хочет создать «Золотой купол» в США по примеру израильского «Железного купола» - системы, защищающей целые районы и города, а не отдельные объекты. Пентагон отказался предоставить какие-либо подробности о масштабах или стоимости программы.

Ранее Трамп говорил, что «Золотой купол» обойдется в 175 миллиардов долларов. Однако беспартийное Бюджетное управление Конгресса считает, что расходы будут гораздо выше: только стоимость сети космических перехватчиков составит 542 миллиарда долларов в течение 20 лет. Критики утверждают, что это будет колоссальная техническая задача с астрономической стоимостью. Никто никогда не размещал перехватчики ракет в космосе. Стоимость будет зависеть от «уровня географического охвата, типов и количества угроз, которые необходимо устранить, а также от ожидаемой степени устойчивости», заявил в своем отчете аналитик Тодд Харрисон. Он предупредил, что даже незначительные изменения этих параметров могут увеличить стоимость проекта на сотни миллиардов долларов.

Когда ЕС введет 19-й пакет санкций?

Ожидалось, что Еврокомиссия (ЕК) опубликует свой 19-й пакет санкций против России 17 сентября. Но амбициозные требования Трампа к Европе в качестве платы за американские санкции усложнили процесс, пишет Politico. По данным издания, позже в ЕК сообщил послам стран, что им следует ожидать пакета санкций либо в пятницу, 19 сентября, либо в понедельник, 22 сентября. Некоторые официальные лица надеятся, что санкции могут быть представлены раньше.

Главным требованием Трампа стало прекращение зависимости НАТО от российской нефти. Турция, которая сильно зависит от российского ископаемого топлива, не присоединилась к другим странам, которые ввели санкции против Москвы. В ЕС российскую нефть продолжают покупать Венгрия и Словакия. Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас ранее заявила, что новые санкции против России коснутся банков, энергетических компаний, криптовалютных бирж и судов «теневого флота». Каллас не упомянула сокращение импорта нефти в своём списке тем для предстоящих санкций.

«Зона поражения»: ВСУ теряют Красноармейск

ВСУ, которые пытались удержать контроль над Красноармейском около года, могут вскоре потерять город, пишет Sky News. В статье подчеркивается, что Красноармейск - ключевой логистический узел Донбасса. Британские аналитики заявили, что российские войска контролируют все пути снабжения в этом районе и «создали зону поражения» с помощью беспилотников, что существенно затрудняет снабжение ВСУ.

Взятие Красноармейска российскими войсками поставит под угрозу позиции ВСУ в таких важных городах, как Краматорск и Славянск, подчеркивается в статье. По мнению аналитиков, российские военные отдают предпочтение более медленным операциям по окружению, а не штурмовым волнам с большими потерями. Также российские войска продвинулись в районе Купянска в Харьковской области. Купянск - еще один ключевой транспортный и логистический узел, поскольку в городе сходятся несколько крупных железнодорожных линий.