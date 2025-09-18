После парламентских выборов Майя Санду, скорее всего, лишится абсолютной власти. Как сообщает РИА Новости, последняя надежда — европейская диаспора молдаван, которую она стремится запугать российской угрозой, а также ЕС, поддерживающий ее репрессивную политику.

Агитация не работает

Президентская партия «Действие и солидарность» обещает добиться двукратного роста зарплат, отремонтировать тысячи километров дорог, а также повысить экспорт товаров и услуг. По подсчетам местных СМИ, для этого в следующие десять лет ВВП нужно повышать среднем в 7% год. С 2019 по 2024 год этот показатель составлял всего 0,1%.

Агитация действует слабо, из-за чего Санду разыгрывает антироссийскую карту. В недавнем интервью она заявила, что Москва действует на избирателей через православных священников и ботов из сети «Матрешка». Она утверждает, что Кремль стремиться «атаковать» диаспору, которая традиционно поддерживает проевропейскую политику. Причем власти России уже якобы потратили на это сумму, равную ВВП Молдавии.

«Я хочу, чтобы ЕС извлек уроки из нашего опыта. Мы — хрупкая демократия, но все видят, что некоторые действия России у нас затем переносятся и на другие регионы. Нельзя недооценивать эту опасность», — сказала президент Молдавии.

Кроме того, во время своего выступления в Европарламенте Санду рассуждала о «гибридной войне» Москвы против Кишинева. Она призывала ЕС объединить усилия и остановить «агрессора», а также помочь Молдавии провести «самые важные выборы». В противном страну «захватит Россия».

В Москве обвинения назвали бездоказательными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российские власти внимательно следят за ситуацией, поскольку слышат антироссийскую риторику. Она назвала разрушительным безальтернативный политический курс Санду.

«Нынешний кишиневский режим настолько безразличен к мнению народа, что в ходе предстоящих выборов, очевидно, вновь рассчитывает использовать апробированную в ходе прошлогодней президентской кампании схему "неважно как проголосуют, важно, как режим Санду посчитает голоса"», — заявила дипломат.

Оппозиция высказывает схожее мнение. Лидер «Либерально-демократической партии Молдавии» Влад Филат подчеркивает, что Санду нарушила конституцию своим участием в избирательной кампании партии «Действие и солидарность». В частности, с 1 мая по 10 сентября она совершила семь зарубежных визитов, а ее встречи с молдавской диаспорой носили характер «предвыборных собраний».

Молдаван не обмануть

Опрос компании iData показал, что 42,6% молдавских избирателей не знают, за кого проголосовать. Показатель растет — в феврале таких было всего 26,4%. При этом абсолютное большинство, 87,7%, обязательно пойдут на выборы.

Среди партий пока лидирует «Патриотический блок социалистов, коммунистов, сердца и будущего Молдовы» бывших президентов Игоря Додона и Владимира Воронина. За них собираются проголосовать 36%. У «Действия и солидарности» — 34,7%. «Наша партия» Ренато Усатого набрала 8,4%, а блок «Альтернатива» — 7,9%.

56,8% опрошенных заявили, что не разделяют политику Санду — они выступают за развитие отношений и с ЕС, и с Россией. Тесные связи лишь с Брюсселем нужны 25,9% опрошенных, а только с Москвой — 13%.

Несмотря на опросы, известно, что Санду побеждает в большей степени благодаря поддержке диаспоры. Экс-президент Румынии Траян Бэсеску заявлял о полутора миллионах молдаван с румынскими паспортами, из которых миллион работает в странах Евросоюза.

«Санду победила лишь с помощью диаспоры. То же самое — с референдумом о проевропейском курсе. Сегодня я обращаюсь к гражданам Молдавии и Румынии, которые работают в Европе: проголосуйте за правильную партию», — заявлял экс-президент.

Бэсеску подчеркнул, что в противном случае к власти придет пророссийское правительство, а Румыния лишится всех своих инвестиций в Молдавию.

Агония режима

По мнению доктора политических наук, профессора РАНХиГС Натальи Харитоновой, в Молдавии нет политиков, которых можно однозначно назвать пророссийскими. Просто Санду хочет привлечь к себе как можно больше избирателей, поддерживающих курс на интеграцию с ЕС и НАТО.

«Поэтому она запугивает людей "российской угрозой", чтобы получить их голоса. Ставка на то, что часть проевропейского электората, которая до сих пор не определилась, от безысходности поддержит правящий режим», — сказала эксперт.

Если партия Санду провалится на выборах, то Молдавия столкнется с глубочайшим политическим кризисом. Президент будет из всех сил мешать коалиционным переговорам и постарается довести дело до роспуска парламента, чтобы получить шанс снова заполучить большинство в нем.

Харитонова отметила, что наиболее реальная альтернатива Санду — не пророссийское, а промолдавское правительство. Политолог обратила внимание, что оппозиция твердит о необходимости развивать отношения не только с ЕС, но и с РФ, а также поддерживать нейтралитет.

«Тем не менее неизвестно, до чего додумается действующий президент, чтобы при поддержке Брюсселя не допустить этих людей до власти», — заключила эксперт.

Депутат молдавского парламента Борис Боля считает, что режим Санду переживает агонию, ведь все опросы показывают — «Действие и солидарность» не сможет единолично сформировать правительство. Проблемы с правящей коалицией в таком случае неизбежны. В результате команду президента уже охватили панические настроения — политики считают дни до своего краха.

«Каждый день в Молдавии арестовывают по 10-15 оппозиционеров под предлогом какой-то российской угрозы. Но эти выборы все равно все расставят по своим местам», — считает Боля.

Депутат добавил, что Санду надеется на диаспору, однако «Действие и солидарность» все равно не смогут объединить вокруг себя большинство голосующих. Сейчас избирателям очевидно, что стране требуются перемены.