Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет войны Североатлантического альянса с Российской Федерацией, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер в интервью радиостанции Zet.

По его словам, цель Зеленского - спровоцировать коллективный вооруженный ответ со стороны западного военно-политического блока.

«Это означает, что солдаты стран-членов появятся на Украине и вступят в прямые боевые действия с Россией», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Миллер указал на то, что вне зависимости от того, насколько Варшава симпатизирует главе киевского режима, у нее свои интересы в этом вопросе. Поэтому бывший польский премьер призвал держаться от вмешательства в конфликт с Российской Федерацией как можно дальше.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с беспилотниками, доказательств якобы российского происхождения которых не было предоставлено, предложил обдумать введение бесполетной зоны над украинской территорией. При этом глава польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал соответствующую идею провокационной.