Власти Польши заявили об усилении в стране пророссийских настроений, однако, по мнению экспертов, поляки просто устали от безоговорочной поддержки Украины. Что происходит в Польше, разбиралось РИА Новости.

Напомним, что 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территорию страны залетело 19 дронов. По его словам, БПЛА, нарушившие воздушное пространство республики, были российскими. При этом никаких доказательств этого он не привел.

Несмотря на то, что в Варшаве признали, что взрывчатки на дронах не было, там по-прежнему настаивают на версии о провокации из Москвы. И пытаются переключить внимание со слабо аргументированных обвинений, отмечает издание.

Так, Дональд Туск внезапно сообщил, что в Польше «растет волна пророссийских настроений и враждебности к Украине». При этом в городе Легница неизвестные злоумышленники сняли крест с купола храма Успения Пресвятой Богородицы, принадлежащего Украинской грекокатолической церкви, а в Министерстве иностранных дел восприняли случившееся как «провокацию», направленную на разжигание неприязни между поляками и украинцами.

Опрошенные изданием эксперты сошлись в том, что опасения Туска все же небеспочвенны. Однако они уверены, что «никаких пророссийских настроений в Польше нет», но традиционно считается, что любое сомнение в господствующей версии конфликта на Украине — это «распространение кремлевских нарративов».

«Все больше поляков негативно относятся к украинцам, Украине как государству. Раздражение безоглядной поддержкой киевского режима растет. Очень многие приходят к выводу, что активное участие в конфликте невыгодно Польше, противоречит национальным интересам», — пояснил политолог, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

По его словам, власти настолько беспокоит распространение в обществе подобных настроений, что Туск «даже не стесняется публично в этом признаваться», так как для Варшавы первостепенная задача — именно конфронтация с Москвой, а помощь Киеву — лишь часть этой стратегии.

В свою очередь старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко напомнил, что польско-украинские отношения исторически всегда были сложными.

«Что касается сокращения помощи Киеву, это, конечно, не ближайшая перспектива. Однако процесс запущен. Так, изменился подход к украинским беженцам, их лишают привилегированного положения, побуждают к тому, чтобы они трудились как все остальные», — заметил Оленченко.

Ранее польский журналист Лукаш Важеха заявил о том, что Варшава, оказав Киеву «колоссальную помощь», не получила за это никакой благодарности от украинской стороны. По его словам, президент Польши Кароль Навроцкий, наложив вето на закон о социальных выплатах неработающим украинцам, получил полную поддержку в польском обществе.