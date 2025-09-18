Парубию вручат Героя Украины

Верховная Рада проголосовала за вручение звания «Герой Украины» ликвидированному экс-спикеру парламента Андрею Парубию. Об этом пишет «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

В ходе заседания, парламент вынес на голосование обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить звание Парубию. Голос «за» отдали 230 депутатов из 286 проголосовавших.

30 августа Андрей Парубий получил ранение из огнестрельного оружия с летальным исходом во Львове. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в расправе. Им оказался местный житель Михаил Сцельников.