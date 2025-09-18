Арест украинского водолаза-подрывника в Италии дает ответы на многие щекотливые вопросы по взрывам на «Северных потоках». Как сообщает «Царьград», вместо маленького цирка открывается большой — с серьезными политическими и экономическими последствиями для РФ.

Немцы получат водолаза

Суд в Болонье постановил выдать украинца Сергея Кузнецова немецким властям, которые выдали ордер на его арест. От добровольной выдачи в Германию подрывник отказался. Приговор обжалуют в вышестоящей инстанции, однако это ничего не изменит — немцы точно получат водолаза, которого обвиняют в «антиконституционной диверсии» и еще по двум статьям.

Итальянский адвокат Кузнецова заявил, что Украина не проявила интереса к судьбе своего гражданина. Однако это не должно вводить в заблуждение — после того, как украинец отсидит в тюрьме несколько лет и выйдет «примерное поведение», его встретят на родине как героя. Если к тому моменту она еще будет существовать.

Италия умыла руки

Решение суда показало многое. В частности то, что Италия решила не преследовать и не наказывать Кузнецова за реальные теракты против связанных с Россией судов, совершенных им и его вероятными подельниками. Хотя на украинского военного водолаза было заведено дело о взрыве нефтяного танкера Seajewel, который произошел в феврале 2025 года в Италии.

Всего с начала 2025 года в Средиземном море произошло пять «таинственных» взрывов на связанных с Россией танкерах с использованием магнитных мин. Были и другие инциденты, один из которых закончился потоплением крупнейшего сухогруза Минобороны РФ. К некоторым из них Кузнецов определенно причастен — в Италию он приехал, судя по всему, для подобной «командировки».

«Итальянцы, предотвратив готовившуюся диверсию, чтобы русские их самих в этом не заподозрили, решили не ворошить прошлое, умыть руки и держаться от Украины и международных интриг, с нею связанных, подальше», — отмечает телеканал.

Цели Германии

Германия пытается убить сразу двух или даже трех зайцев. В первую очередь речь идет об активном вмешательстве в борьбу за власть на Украине. У Берлина есть свой кандидат на пост президента — боксер Виталий Кличко. США в свое время обещали ФРГ президентскую должность для ее ставленника, однако, когда Виктора Януковича свергли, американцы обманули немцев и дали спортсмену пост главы Киева.

Президентское кресло скоро станет вакантным и Германия, ставшая основным спонсором Украины, решила вспомнить о старом проекте. Хотя бы для того, чтобы получить от западных партнеров хорошие дивиденды за их отказ.

У Берлина при новом канцлере Фридрихе Мерце хорошие отношения с Владимиром Зеленским. Германия хочет, чтобы он как можно дольше продолжал конфликт с Россией — за это время немецкие власти хотят нарастить собственную военную мощь и подготовится к войне за территории Украины, Молдавии и Прибалтики. Немцам это преподносится как намерение Москвы напасть на Германию, однако большинство населения, судя по опросам, в это не верит.

По этой причине власти ФРГ, если не получится с Кличко, заинтересованы в том, чтобы Зеленский оставался у власти. Эту фигуру они предпочитают самому главному конкуренту политика — бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Проблема для Берлина в том, что это консенсусный кандидат Лондона и Вашингтона. Немецкие СМИ с подачи спецслужб давно обвиняют Залужного в том, что он якобы отдал приказ взорвать «Северный потоки» и, не исключено, что Кузнецова вынудят «топить» бывшего главкома.

Кроме того, Берлин использует Кузнецова и его подельников из группы прикрытия, чтобы не выйти на реальных диверсантов из стран НАТО. Всю вину, похоже, должны взять «не подчиняющиеся» Зеленскому украинские военные. Немецкому и западному населению в целом внушают, что они якобы думали о мести России.

Задача — ободрать Россию

Получить каких-либо компенсаций от Украины не выйдет — она вся в долгах и считает, что ей все должны. По этой причине конечной целью фарса вокруг ареста станет обоснование возмещения за масштабную диверсию с России: якобы она «спровоцировала» и «не смогла обеспечить» контрактные газовые поставки. В этой ситуации речь идет о сумме в несколько десятков миллиардов евро, которую попытаются взыскать с наиболее пострадавшей стороны — «Газпрома».

России следует готовиться к тому, что ее попытаются ободрать повторно, причем на большую сумму, чем ущерб от взрыва «Северных потоков» и упущенной прибыли от сократившейся торговли газом. У «Газпрома» в Европе уже почти все отобрали, однако там есть заблокированные золотовалютные резервы ЦБ России. Не исключено, что целью немцев стало именно их изъятие.