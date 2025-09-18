На Западе испугались новой антироссийской идеи Польши

Создание бесполетной зоны над территорией Украины обернется прямым столкновением НАТО и России.

Об этом пишет издание The Independent.

«Решение о введении бесполетной зоны <…> в ходе текущего украинского кризиса приведет к обострению напряженности, поскольку это грозит прямым конфликтом между государствами НАТО и Россией», — говорится в материале.

Издание ссылается на мнение экспертов о том, что последующая эскалация может привести к войне Североатлантического альянса и Российской Федерации.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

На фоне произошедшего глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. Он добавил, что Киев мог бы попросить западных партнеров сбивать БПЛА над подконтрольной ему территорией.