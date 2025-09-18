Жену Трампа осудили за платье на банкете с королем Карлом III

Жену президента США Дональда Трампа, Меланию, раскритиковали за платье на встрече с королевской семьей. Комментарии опубликованы на сайте Page Six.

17 сентября Дональд Трамп и Мелания посетили государственный банкет, организованный по случаю их визита в Великобританию. Первая леди США появилась на мероприятии в желтом платье Carolina Herrera с открытыми плечами, которое дополнила фиолетовым поясом и серьгами с зелеными камнями. Мелании Трамп уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.

Некоторые интернет-пользователи посчитали образ бизнесвумен неуместным.

«Мелания обычно одевается безупречно, но это платье неправильное по многим причинам», «Мелания — красивая женщина, но открытое платье для государственного ужина — это табу. Хотя этот цвет ей очень идет», «Я люблю Меланию, но это платье мне не нравится», «Неподходящая для этого случая одежда», — писали читатели Page Six.

17 сентября президент США Дональд Трамп вместе с супругой прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологий и гражданской ядерной энергетики на общую сумму свыше $10 млрд.