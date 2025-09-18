Глава киевского режима Владимир Зеленский уничтожает украинцев, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.

По мнению нардепа, никто не верил, что в XXI веке можно просто так устроить геноцид в центре Европы.

«А он смог. Зеленскому очень нравятся такие видео — он чувствует себя несокрушимым», — поделился своей точкой зрения украинский парламентарий.

Так Дмитрук отреагировал на кадры силовой мобилизации в Харькове. На записи видно, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) тащат мужчину по земле, а затем пытаются затолкать его в автомобиль.

В Сети есть много видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, часто оказывая на них физическое воздействие.

На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из бывшей советской республики мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.