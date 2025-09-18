Молдавии предрекли досрочные выборы

Если после выборов в парламент в конце сентября новые депутаты не смогут прийти к соглашению о создании коалиции, в Молдавии могут состояться досрочные выборы. Такой информацией поделился в беседе с РИА Новости Владимир Воронин, экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы».

По словам собеседника, риск новых выборов существует. Причины не только в том, что не удастся создать коалицию и правительство. Есть и другие факторы, закрепленные в законе и положениях о выборах, которые могут привести к повторному голосованию, отметил Воронин.

Как указал он, те, кто попал в парламент, должны осознать свою ответственность за доверие избирателей. Они обязаны действовать честно и добросовестно как перед своими избирателями, так и перед страной, отметил председатель. Он подчеркнул, что парламентарии должны ставить интересы государства и народа выше партийных амбиций. По словам Воронина, ситуация в стране сейчас критическая.

«Мы понимаем или должны понять, что никакие гранты, никакие кредиты нас не вытянут, мы вытянем из болота сами себя», — отметил он.

Поэтому, как уточнил Воронин, формирование команды должно быть основано на привлечении профессионалов и людей с глубокими знаниями. Также необходимо иметь руководство, которое способно эффективно управлять, руководить и требовать, поскольку все это строится на дисциплине, добавил он.