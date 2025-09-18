Натянутые отношения с коллегами, а также критика из-за позиции Брюсселя, касающейся России и Газы, - все это те проблемы, с которыми сталкивается Кая Каллас. Об этом пишет издание Politico, которое заявляет: "Если вы не справляетесь со своей работой, ее будет делать кто-то другой".

Для такого резкого высказывания у газеты есть все основания, отмечает автор публикации, объясняя это тем, что Каллас за несколько лет работы так и не произвела впечатление на своих коллег по Еврокомиссии (ЕК). Что касается напряженных отношений с ними, то называется прежде всего председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Politico считает, что Каллас недовольны за ее "ястребиную" позицию в отношении России, а также за неспособность "привлечь Израиль к ответственности за гуманитарный кризис" в Газе.