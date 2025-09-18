Утром в четверг украинские СМИ сообщили о том, что в Киев прибыл польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом пишет RT.

Цели визита польского министра обороны на Украину не сообщаются, но украинские журналисты пишут, что планируется обсуждение поддержки и военного сотрудничества. СМИ опубликовали кадры с прибывшим в Киев Владиславом Косиняк-Камышом.

Ранее сообщалось, что министр обороны Польши пришел в недоумение после слов Зеленского об обороноспособности страны. Тогда глава киевского режима заявил, что Польша, если станет целью массированной атаки, не сможет спасти своих людей.