Раскрыта реакция Трампа на слова Карла III об Украине

Президента США Дональда Трампа не обеспокоило напоминание короля Великобритании Карла III о важности поддержки Украины во время государственного ужина, устроенного в Виндзорском замке в честь главы Белого дома.

Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Президент, казалось, был всем этим чрезвычайно доволен; он нисколько не выглядел обеспокоенным, когда король в своей речи мягко затронул вопросы охраны окружающей среды и необходимость поддержки Украины», — говорится в материале.

Как отмечает издание, члены королевской семьи работали в тандеме с британским правительством, оказав американскому лидеру щедрое внимание и выразив почести, чтобы он был «более сговорчивым» в переговорах со старейшим союзником США на дипломатической встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в четверг, 18 сентября.

Ранее стало известно, что после завершения визита Трампа британский премьер объявит о признании Палестины Лондоном. Уточняется, что Британия не стала делать соответствующее заявление раньше, поскольку существуют опасения, что в противном случае данный вопрос станет ключевой темой пресс-конференции с участием Стармера и Трампа в четверг.