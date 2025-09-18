Пока вы спали: Мерц о евреях в Германии и коллапс НАТО

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

"Не может быть будущего". Мерц высказался о евреях в Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что светлое будущее Германии невозможно без евреев. Он также выразил сожаление из-за антисемитизма, пишет РИА Новости со ссылкой на Tagesschau.

"Федеративная республика была бы навсегда вырвана с корнем без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране... Я хотел бы сказать сегодня евреям в Германии: без вас не может быть хорошего будущего для Федеративной Республики", — сказал канцлер во время выступления по случаю 75-летия Центрального совета евреев.

Он также в очередной раз выразил сожаление из-за антисемитизма. По словам Мерца, он стал в стране "громче, более открытым, возмутительным и жестоким" после обострения конфликта на Ближнем Востоке осенью 2023 года.

Трамп подарил королю Великобритании копию меча Эйзенхауэра, пишут СМИ

В ходе визита в Лондон президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья подарили британскому королю Карлу III и королеве Камилле копию меча бывшего американского президента Дуайта Эйзенхауэра и винтажную брошь. Отмечается, что ювелирное украшение выполнено в виде цветка, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

"Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп вручили королю копию меча президента Эйзенхауэра во время государственного визита американского лидера в Великобританию", - сообщили телеканалу неназванные чиновники Букингемского дворца.

Как говорится в материале, меч Эйзенхауэра, проявившего себя на полях сражений Второй мировой войны, символизирует историческое партнерство стран, ставшее "критическим" в конфликте, а также "непреходящие ценности и дух сотрудничества" в отношениях США и Великобритании. Королеве Камилле чета Трамп подарила винтажную брошь в виде цветка от ювелирной компании Tiffany & Co из 18-каратного золота с бриллиантами и рубинами.

"Последний гвоздь": в США рассказали о коллапсе НАТО

НАТО рискует приблизить свой крах из-за эскалации конфликта с Россией, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер. Он также отметил, что у альянса нет достаточного количества ресурсов, чтобы приспособиться к нынешним реалиям, пишет РИА Новости.

“Это всего лишь фантазия Рютте, который наблюдает за крахом НАТО. Я серьезно, все кончено. <…> То стратегическое поражение, которое они потерпят от России, станет последним гвоздем в крышку гроба не только для них (стран НАТО. — Прим. ред.), но и для Европы”, — отметил он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, комментируя идею, высказанную генсеком альянса Марком Рютте об отправке вооруженных сил коалиции желающих на территорию Украины после установления мира.

Риттер добавил, что альянс не располагает достаточным количеством ресурсов для реорганизации и приспособления к нынешним реалиям.

Министр обороны Польши разозлился из-за дерзкого заявления Зеленского

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пришел в недоумение из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского. Его возмутили слова главы киевского режима об обороноспособности республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал RMF24.

"Эти слова были ненужными и не соответствующими действительности", — сказал министр.

Во вторник Зеленский заявил, что Варшава не сможет спасти людей, если станет целью массированной атаки. Он добавил, что солдат ВСУ перестали отправлять в Польшу на обучение. Президент Украины также позвал военных из этой страны пройти тренировку на Украине.

Польша подтвердила, что в дом на востоке страны попала ракета из F-16

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил, что в дом на востоке страны попал не беспилотник. Во время операции по уничтожению дронов на жилое здание упала ракета из истребителя F-16, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал TVN.

"Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом, защищавшим Польшу, защищавшим наших граждан. Военные декларировали, что покроют ущерб", — сказал Семоняк.

Министр-координатор спецслужб подчеркнул, что разбирательство по вопросу все еще продолжается и специалисты тщательно изучают обломки беспилотников и ракеты.

Ранее Варшава утверждала, что в Люблинском воеводстве на жилое здание упал БПЛА, частично его разрушив.