Россия и Белоруссия провели совместные крупномасштабные стратегические учения «Запад-2025», в которых были задействованы десятки тысяч военных, а также большое количество различной техники. Как отметили французские аналитики, маневры прошли в присутствии довольно неожиданных гостей. Об этом сообщает издание France24.

© kremlin.ru

«Неожиданное присутствие американских солдат на российско-белорусских учениях», – удивляются авторы.

Два офицера ВВС США были приглашены в качестве наблюдателей на учения. По словам французских аналитиков, участие американских представителей выглядит странным, особенно учитывая напряженные отношения между Россией и Западом.

Кроме того, на учениях присутствовали наблюдатели приблизительно из двадцати стран, включая представителей НАТО, таких как США, Турция и Венгрия.

Россия приготовила сокрушительный ответ на агрессию Запада против Калининграда

Визит американских офицеров стал не единственным шагом со стороны Вашингтона в направлении улучшения отношений с Минском. Накануне специальный посланник президента США Джон Коул посетил Беларусь для обсуждения возможных путей сближения. Эксперты предполагают, что этот визит был согласован с Москвой.

Западные аналитики считают, что присутствие американских военных является частью более широкого переговорного процесса между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным. Для Штатов это может стать способом продвинуться в переговорах, которые зашли в тупик, а также продемонстрировать более тесное сотрудничество с Белоруссией, надеясь на то, что лидер страны Александр Лукашенко сможет сыграть роль посредника, пишет АБН24.

Ранее во Франции удивились ситуации в России после 18 пакетов санкций. Несмотря на давление, Москва продолжает экспорт энергоносителей, при этом главными покупателями являются Китай и Индия. Попытки Запада добиться полного эмбарго на поставки российских энергоресурсов на мировые рынки оказались нереализуемыми.