В США попытались обвинить Россию в теориях заговора

Россия, Китай и Иран якобы использовали расправу над консервативным активистом, сторонником президента США Дональда Трампа Чарли Кирком в своих целях.

С таким утверждением выступила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на данные анализа, опубликованного компанией NewsGuard.

«Россия, Китай и, в особенности, Иран, пытаются использовать события в США для продвижения своих геополитических интересов (...) Общая цель — подорвать американскую демократию и ее репутацию в мире», — передает издание.

По словам авторов материала, происшествие с Кирком вызвало «поток ложных заявлений, беспочвенных домыслов и теорий заговора, который до сих пор не утих».

Ранее пресс-секретарь посольства России в США Андрей Бондарев заявил, что расправу над Кирком пытаются использовать для разжигания антироссийской истерии. Он подчеркнул, что Россия не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других стран, включая Штаты.

16 сентября Трамп подал судебный иск на сумму 15 миллиардов долларов по обвинению в клевете против The New York Times. Он назвал газету «одной из худших и наиболее дегенеративных газет в истории страны».