Вэнс нецензурно высказался о причине убийства Кирка

Вице-президент США Джей Ди Вэнс нецензурно высказался о причине убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка. Нецензурная лексика прозвучала в его интервью Fox News.

«Мой друг погиб из-за левой радикализации. И если вы хотите справиться с этой [проблемой], то будьте честны сами с собой и посмотрите на себя в зеркало. Прошу прощения, я знаю, что не должен был ругаться в эфире», — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что, судя по имеющимся данным, убийца Кирка Тайлер Робинсон вырос в нормальной и благополучной семье, но впоследствии «радикализировался под влиянием левых идей».

Ранее Вэнс рассказал, что именно он сообщил главе страны Дональду Трампу о смерти Кирка.