Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы пойти по примеру Финляндии, капитулировавшей в войне с СССР. Такой совет Киеву дал финский геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что Финляндия находилась перед лицом уничтожения, которое получилось предотвратить, пойдя на капитуляцию. По мнению Малинена, именно так и должна поступить Украина, которая, однако, этого не делает, поскольку украинский лидер — «безжалостная марионетка военной элиты».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в русофобской политике и предупредил об угрозе краха из-за противостояния с Москвой. По его словам, власти соседнего государства готовят военную инфраструктуру для агрессивных действий в отношении РФ.