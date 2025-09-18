Вэнс рассказал о разговоре с Трампом о смерти Кирка

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что именно он сообщил главе страны Дональду Трампу о смерти его соратника, консервативного политика Чарли Кирка. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По словам Вэнса, он узнал о гибели Кирка примерно за час до того, как это стало известно всему миру.

«Я был тем человеком, который зашел в Овальный кабинет и сказал: "Господин президент, мне очень жаль, но Чарли ушел из жизни"», — сказал он.

Вскрылся главный страх обвиняемого в убийстве соратника Трампа

Чарли Кирк был ранен 10 сентября во время выступления в Университете Юты. Его доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти активиста не удалось. Тайлер Робинсон, которого подозревают в убийстве Кирка, отказался признать вину.