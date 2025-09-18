Бывший президент США обвинил Трампа в усилении раскола в стране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усилил раскол в стране, спешно пытаясь «определить врага» после убийства праворадикального активиста Чарли Кирка. Об этом высказался бывший американский лидер Барак Обама, пишет газета The Guardian.

© РИА Новости / Сергей Гунеев

Как считает Обама, Трамп должен был объединить людей, однако вместо этого лишь сильнее расколол общество. Бывший президент США осудил политическое насилие и также упомянул убийство политика-демократа, члена палаты представителей Миннесоты Мелиссы Хортман. Оба происшествия он назвал «трагедией».

Убийство Кирка спровоцировало дебаты о свободе слова и подстрекательстве к насилию, отметил Обама. Они могут привести к углублению политических и культурных разногласий, полагает он. После убийства Кирка люди с разными взглядами на политику чаще стали называть оппонентов «паразитами, врагами», что является признаком более масштабной проблемы, добавил бывший американский лидер.

Трамп выложил ролик с «арестом» Обамы

Ранее Трамп выложил в сеть созданный искусственным интеллектом ролик об аресте бывшего американского лидера Барака Обамы. Видео начинается с фрагмента выступлений американских политиков-демократов, в том числе Обамы и экс-президента США Джо Байдена, в которых все они говорят одну фразу: «Никто не стоит выше закона».