Президент России Владимир Путин якобы испытывает готовность НАТО к политическим и дипломатическим реакциям, создавая инциденты, подобные недавнему «вторжению» БПЛА на территорию Польши. Такое заявление в эфире Sky News сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Он испытывает НАТО. Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно как в дипломатическом, так и в политическом плане и как на это отреагирует местное население», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Польше началась паника из-за ночного «вторжения» беспилотников. Премьер-министр страны Дональд Туск бездоказательно обвинил в этом Россию.

Зеленский заявил, что не намерен отдавать Путину часть территорий Украины

Минобороны Польши отказалось от консультаций российских военных по инциденту. В РФ это связали с намеренной провокацией, устроенной третьей стороной, чтобы затем обвинить Кремль.

Исходя из высказываний Зеленского, напрашивается вывод, что налет БПЛА в Польше больше напугал киевский режим, чем его соседей.