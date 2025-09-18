Журналисты рассказали о подарках Трампа Карлу III

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания в ходе визита в Лондон подарили британскому королю Карлу III и королеве Камилле копию меча бывшего американского лидера и военачальника Дуайта Эйзенхауэра, а также роскошную брошь. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на чиновников Букингемского дворца.

© Газета.ru

Собеседники журналистов рассказали, что меч Эйзенхауэра, прославившегося на полях сражений Второй мировой войны, символизирует историческое партнерство США и Великобритании, ставшее ключевым в современных конфликтах, а также «непреходящие ценности и дух сотрудничества» между странами.

Королеве Камилле глава США и его супруга преподнесли винтажную брошь в форме цветка от ювелирной компании Tiffany & Co, выполненную из 18-каратного золота с бриллиантами и рубинами.

17 сентября Трамп вместе с женой прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологий и гражданской ядерной энергетики на общую сумму свыше $10 млрд.

