Президент Бразилии высказался о Трампе

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал главу США Дональда Трампа перестать считать себя «императором мира». Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

По словам бразильского лидера, он никогда не пытался звонить Трампу для обсуждения американские пошлины, потому что тот «никогда не хотел говорить». Он отметил, что хозяин Белого дома объявлял о своих решениях в соцсетях вместо того, чтобы вести диалог в «цивилизованной манере».

Лула да Силва добавил, что у него сложились более тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, чем с Трампом, так как они знакомы уже много лет.

«У меня нет отношений с Трампом, потому что, когда Трамп был избран впервые, я не был президентом. У него отношения с [экс-президентом Бразилии Жаиром] Болсонару, а не с Бразилией», — сказал он.

Ранее бразильский президент заявил, что его страна готова к переговорам с США, только если они будут честными и взаимовыгодными.