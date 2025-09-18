Канада выдвинула требование находящимся в стране украинцам

Канада начала требовать от находящихся в стране украинцев предоставить документы об освобождении от военной службы. Об этом рассказало сообщество Ukrainian Canada в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Лента.ру

Украинские мужчины, подавшие на ПМЖ в Канаде, получают «письма счастья» от Министерства иммиграции, в которых их просят в течение семи дней предоставить официальную справку, что они освобождены от военной службы и не призывались в военное время.

ЕС готовит добровольное возвращение беженцев из Украины на родину

Ранее Сейм Польши принял закон об отмене социальных выплат для неработающих украинцев.

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.