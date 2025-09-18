Первая леди США и жена короля Британии появились в платьях цветов флага Украины

Супруга короля Великобритании Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп появились на государственном банкете в нарядах синего и желтого цветов. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные Sky News.

По информации телеканала, во время мероприятия король затронул темы торговли, Украины и защиты окружающей среды.

Монарх отметил, что Великобритания и США «вместе противостояли силам тирании» в годы Первой и Второй мировых войн, а сейчас, когда, по его словам, тирания вновь угрожает Европе, Британия и ее союзники вместе поддерживают Украину, «чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир».

17 сентября президент США Дональд Трамп вместе с супругой прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологиям и гражданской ядерной энергетике на общую сумму свыше $10 млрд.

