Вице-премьер Италии объяснился после критики за рукопожатие с послом России

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини объяснил после критики в его адрес рукопожатие с послом России в Риме Алексеем Парамоновым на приеме в китайском посольстве. Его цитирует агентство RaiNews.

Сальвини заявил, что поздоровался с Парамоновым, чтобы не нарушать нормы приличия. Он также отметил, что подобные жесты необходимы для выстраивания хороших отношений.

«Я поприветствовал посла России, но также и посла Испании, и многих дипломатов, включая итальянских, как и положено, если вы хотите хороших отношений и хотите вести диалог. Я предпочитаю рукопожатие сердитому взгляду», — сказал вице-премьер.

Поступок Сальвини вызвал негодование у некоторых оппозиционных политиков. В частности, его раскритиковал сенатор от партии «Живая Италия» Давиде Фараоне.

В Италии сделали заявление об угрозе со стороны России

«Это проблема для Италии, что Сальвини обнимается с российским послом, пока наши военные заняты отражением атак российских беспилотников в Польше», — указал он.

Ранее Сальвини напомнил странам Европы, что в прошлом войны с Россией не принесли ничего хорошего.