Верховный лидер Афганистана запретил интернет на территории страны

Решение верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады о запрете оптоволоконного интернета и Wi-Fi по всей стране - окончательное, не подлежит пересмотру. Об этом сообщает Afghanistan International (AI) со ссылкой на источники.
В публикации отмечается, что по состоянию на среду, интернет отсутствует в 10 из 34 афганских провинций.
Издание утверждает, что переговоры между делегацией правительства, которая прибыла из Кабула для совещания с верховным лидером в Кандагаре, завершились безрезультатно.
Источники рассказали, что Ахундзада распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипмиссиям.
16 сентября сообщалось, что верховный лидер Афганистана запретил Wi-Fi в одной из провинций, чтобы «предотвратить безнравственность».
Это первый случай подобного запрета с момента захвата власти Талибаном (движение внесено в список террористических организаций) в августе 2021 года. В связи с этим решением правительственные учреждения, частный сектор, государственные учреждения и жилые дома в северной провинции Балх остались без Wi-Fi, при этом мобильный интернет продолжает работать.