Верховный лидер Афганистана запретил интернет на территории страны

Решение верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады о запрете оптоволоконного интернета и Wi-Fi по всей стране - окончательное, не подлежит пересмотру. Об этом сообщает Afghanistan International (AI) со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

В публикации отмечается, что по состоянию на среду, интернет отсутствует в 10 из 34 афганских провинций.

Издание утверждает, что переговоры между делегацией правительства, которая прибыла из Кабула для совещания с верховным лидером в Кандагаре, завершились безрезультатно.

Источники рассказали, что Ахундзада распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипмиссиям.

16 сентября сообщалось, что верховный лидер Афганистана запретил Wi-Fi в одной из провинций, чтобы «предотвратить безнравственность».

Это первый случай подобного запрета с момента захвата власти Талибаном (движение внесено в список террористических организаций) в августе 2021 года. В связи с этим решением правительственные учреждения, частный сектор, государственные учреждения и жилые дома в северной провинции Балх остались без Wi-Fi, при этом мобильный интернет продолжает работать.