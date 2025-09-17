Британия готовится признать Палестину

Газета Times сообщает, что власти Великобритании собираются официально признать Палестину уже в ближайшее время.

Согласно информации издания, это случится сразу после визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, которое намечено на эти выходные. Как уточняет источник, Лондон специально отложил объявление такого решения, чтобы этот вопрос не стал главной темой совместной пресс-конференции Трампа и британского премьер-министра Кира Стармера.

«Кир Стармер на этих выходных официально признает Палестину как государство после того, как президент Трамп завершит свой государственный визит в Великобританию», — сообщает издание.

Ранее Трамп с женой прибыли в Великобританию. Этот визит вызвал массовые протестные акции среди британцев.