В США резко ответили на требования усилить давление на Россию

Союзники США не могут требовать от Вашингтона усиления давления на Москву, пока продолжают покупать российскую нефть. Такое заявление сделал американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер, передает РИА Новости.

Его попросили прокомментировать возможность усиления давления на РФ.

«Они не могут требовать, чтобы Соединенные Штаты сделали первый шаг, если сами не желают этого делать и продолжают закупать российскую нефть», — ответил Уитакер.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела «хороший разговор» с президентом США Дональдом Трампом, который касался усиления экономического давления на РФ. По ее словам, по итогам беседы они договорились о последующих совместных шагах в этом направлении. При этом еще до разговора с главой ЕК Трамп призвал европейские страны отказаться от покупки российской нефти.