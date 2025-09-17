Трамп выдвинул Европе невыполнимые условия по санкциям против России

Президент США Дональд Трамп и правительства стран Европы не смогли договориться о новых мерах по ужесточению санкций против России. Как сообщает The Wall Street Journal, разногласия возникли на фоне требований Трампа к Европейскому союзу прекратить закупки российской нефти и ввести импортные пошлины на товары из Индии и Китая.

«Трамп выдвинул свои требования, зная, что ЕС их не выполнит, что позволило бы ему избежать оказания большего экономического давления на Россию», — цитирует WSJ одного из представителей дипломатических кругов.

По данным издания, европейские правительства настаивали на ужесточении санкций, однако президент США предложил условия, которые, по мнению дипломатов, Евросоюз выполнить не сможет.

Трамп обвинил Европу в недостаточно жестких санкциях в отношении России

Собеседники газеты рассказали, что на этой неделе в Брюсселе было принято решение отложить согласование очередного пакета ограничительных мер против Москвы. Евросоюз ищет альтернативные варианты усиления давления на Россию, однако до выработки единой позиции дело пока не дошло. В публикации отмечается, что европейские лидеры обсуждают возможные последствия отказа от российской нефти и введения новых торговых барьеров для своей экономики. По оценкам экспертов, предложенные Соединенными Штатами меры могут привести к росту цен на энергоносители и осложнить отношения ЕС с торговыми партнерами из Азии.

Ранее, 9 сентября, Дональд Трамп уже призывал ЕС ввести повышенные пошлины на товары из Китая и Индии и ограничить закупки российской нефти, однако европейские чиновники отказались рассматривать такие меры, сославшись на их негативные последствия для экономики союза. Несмотря на разработку нового пакета санкций против России, страны ЕС продолжают расходиться во мнениях относительно дальнейшего ужесточения ограничений, особенно в энергетической сфере.