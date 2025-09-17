Трамп отказался спать на королевских простынях

Великобритания тщательно подготовилась к официальному визиту президента США Дональда Трампа, ему были оказаны поистине королевские почести, пишет The New York Times.

Дональд и Мелания Трамп прибыли на вертолете из Лондона в Виндзор, где их приветствовала британская королевская семья. После прибытия они возложили венок к гробнице королевы Елизаветы II.

Визит президента с первых минут оказался окутан пышностью и величием, которые ему так нравятся, заметили журналисты. Высокие гости и королевская чета после встречи обменялись подарками.

Король Карл III подарил президенту США книгу в кожаном переплете, посвящённую 250-летию Декларации независимости, а также флаг Великобритании, который развевался над Букингемским дворцом в день второй инаугурации Трампа.

Королевская чета подарила Мелании Трамп серебряную эмалированную чашу, изготовленную североирландской художницей Карой Мёрфи, а также сумочку, созданную Аней Хиндмарч.

Трамп подарил королю копию меча президента Эйзенхауэра, символизирующего союз США и Великобритании во время Второй мировой войны. Королеве Камилле он подарил брошь в виде цветка от Tiffany с бриллиантами и рубинами.

Трамп и король Карл III проехали по Виндзорскому поместью в конном экипаже, а королева Камилла и Мелания Трамп следовали за ними в отдельном экипаже.

Торжественный ужин в 900-летнем замке состоится в среду вечером, 17 сентября. Для участия в ужине в королевство прибыли ряд официальных лиц, друзей и союзников Трампа.

Трампы планируют провести ночь в Виндзорском замке, прежде чем президент встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в четверг.

Горничные подготовили для гостей комплекты белья из тонкого египетского хлопка, однако американский президент отказался спать на королевских простынях. Его помощники выдали обслуживающему персоналу белье, привезенное из США.