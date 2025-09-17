Еврокомиссия остановила финансовую поддержку Израиля

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что структура приостанавливает финансовую поддержку Израиля из-за событий в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам фон дер Ляйен, в секторе Газа необходимо немедленно установить режим прекращения огня, а также добиться освобождения всех заложников ХАМАС.

«Европейский союз остается крупнейшим донором гуманитарной помощи и непоколебимым сторонником принципа сосуществования двух государств. В соответствии с этими принципами и принимая во внимание серьезные события на Западном берегу, мы предлагаем приостановить двустороннюю поддержку Израиля, не затрагивая сотрудничество с гражданским обществом и мемориалом Холокоста "Яд Вашем"», — сказано в сообщении Еврокомиссии.

Уточняется, что это решение распространяется на ассигнования, запланированные на 2025-2027 годы, инициативы в рамках Регионального механизма сотрудничества «ЕС — Израиль», а также уже действующие проекты институционального взаимодействия с Израилем. При этом, приостановка финансирования не повлияет на гуманитарные программы.

Ранее Израиль начал очередную наземную операцию в секторе Газа.