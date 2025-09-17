Связанный с «АдГ» журнал анонсировал рассылку монет в честь Путина

Немецкий журнал Compact анонсировал рассылку первых двух тысяч монет в честь президента России Владимира Путина, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, с одной стороны на ней портрет президента РФ и надпись «Патриот Владимир Путин», на обратной — логотип журнала.

Официальный представитель немецкого журнала Андрэ Поггенбург заметил, что первые монеты будут разосланы в течение ближайших дней.

«У нас сейчас 3,1 тысячи заказов. Это, конечно, фантастически. Меньше чем за четыре недели», — пояснил журналист.

Поггенбург отметил, что дополнительно заказано еще три тысячи экземпляров.

Напомним, что Compact впервые вышел в 2010 году и с тех пор стал одним из основных изданий так называемых «новых правых», его руководитель Юрген Эльзессер поддерживает тесные связи с «Альтернативой для Германии» и «Свободной Саксонией».

16 июля 2024 года журнал был запрещен в Германии. Запрет был снят 14 августа 2024 года федеральным административным судом ФРГ в Лейпциге.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что на закрытие издания повлияла публикация на его страницах интервью, в котором она рассказала о ситуации с «Северными потоками».

Дипломат уточнила, что рассказала немецким журналистам о запрете на получение Берлином российского газа из-за запрета со стороны США, сохранности одной из веток «Северных потоков».