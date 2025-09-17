В Британии раскритиковали главнокомандующего ВСУ Сырского

Британский журналист Уоррен Торнтон раскритиковал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом он написал в соцсети X.

По мнению Торнтона, в попытке удержать Купянск Сырский «отправляет солдат на убой». Он также заявил, что главнокомандующий хочет «перебросить каждого десятого бойца» на оборону города. Такое решение журналист сравнил с децимацией — способом дисциплинарного наказания в войсках Римской империи, когда каждый десятый солдат легиона подвергался казни.

«Это решение приведет к самой кровопролитной битве со времен Бахмута, поскольку уже сейчас командиры жалуются на недостаток сил», — заявил он.

Торнтон также добавил, что анонимные источники из рядов ВСУ ожидают ослабления обороноспособности Украины после такого решения. По их расчетам, всего на оборону города будут отправлены 15 000 человек.

Ранее Сырский уволил командующих двух корпусов за потери позиций на фронте.