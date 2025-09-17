Журналист рассмешил Лукашенко шуткой про оппозиционеров

Белорусский журналист Григорий Азаренок в среду, 17 сентября, рассказал президенту страны Александру Лукашенко шутку про белорусских оппозиционеров.

© Вечерняя Москва

Он напомнил об освобождении одного из лидеров оппозиции Сергея Тихановского и его последующих заявлениях на свободе, чем рассмешил белорусского лидера.

— В интернете даже шутят, что вам (Александру Лукашенко — прим. «ВМ») (президент России — прим. «ВМ») Владимир Владимирович (Путин — прим. «ВМ») завидует, у него таких смешных оппозиционеров нет, — заявил журналист.

Лукашенко посмеялся над его шуткой, но никак не прокомментировал ее, передает Telegram-канал «Пул Первого».

21 июня пресс-секретарь президента Белорусси Наталья Эйсмонт сообщила, что он помиловал 14 заключенных, включая Сергея Тихановского, по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Эйсмонт подчеркнула, что решение об освобождении политика было принято из гуманных соображений и с целью воссоединения семьи.

4 июля Тихановский раскритиковал жителей Белоруссии за то, что они отправили ему слишком мало пожертвований — он просил от них в 200 раз больше средств. По словам политика, деньги нужны ему для «борьбы с лукашизмом».