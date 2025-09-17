Чтец по губам раскрыла, что сказал Трамп жене по прилету в Лондон

Чтец по губам Никола Хиклинг прочитала слова президента США Дональда Трампа, которые тот сказал своей жене по прилету в Лондон. Об этом сообщает The Mirror.

По словам Хиклинг, по прилету в Лондон Трамп пожаловался своей жене Мелании на погоду. Спускаясь по трапу он заявил, что ему холодно, но порадовался, что взял с собой верхнюю одежду.

«Ох, холодно. Хорошо, что мы в пальто», — передала Хиклинг слова Трампа.

Ранее Трамп с женой прибыли в Великобританию. Этот визит вызвал массовые протестные акции среди британцев.